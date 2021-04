Daar is Fabio Jakobsen! Nederlander maakt na 7 maanden zijn wederoptreden in het peloton

Deceuninck-Quick-Step heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Turkije en daar is één grote verrassing in terug te vinden. Zo zal Fabio Jakobsen voor het eerst sinds 7 maanden opnieuw in het peloton te zien zijn.

Naast Fabio Jakobsen tekent de Belgische wielerformatie ook op Shane Archbold, Mark Cavendish, Alvaro Hodeg en onze landgenoten Iljo Keisse en Stijn Steels. De Ronde van Turkije staat van 11 tot 18 april op het programma.

