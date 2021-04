Deze klassementsrenner maakt indruk op Jan Bakelants: "Hij is een überfenomeen"

Tadej Pogacar en Primoz Roglic maken opnieuw heel wat indruk in de Ronde van het Baskenland. Het is ook Jan Bakelants niet ontgaan, want de Belgische renner vertelde in Extra Time Koers dat hij een grote fan is van Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar maakte twee jaar geleden al indruk door op de derde plaats te eindigen in het algemeen klassement van de Vuelta, maar vorig jaar bereikte hij pas echt een ultiem hoogtepunt door de Tour de France te winnen. Ook dit jaar laat hij zeer knappe dingen zien en vooral zijn strijd met Roglic zorgt voor heel wat spektakel. In Extra Time Koers vertelde Jan Bakelants dat hij een grote fan is van Tadej Pogacar. "De Slovenen maken het mooie weer in het rondewerk. Tadej Pogacar is een überfenomeen. Het is niet enkel grote drie (van Aert, van der Poel en Alaphilippe), want ook Roglic en Pogacar horen daarbij.", legde onze landgenoot uit.