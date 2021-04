Lefevere kijkt nauwlettend toe op gevecht van wielrennen tegen virus: "Indruk dat iedereen alles nu nog strikter opvolgt"

Ook anno april 2021 blijft het coronavirus niet enkel de maatschappij, maar ook het wielrennen beheersen. Vooral ploegen als Lotto Soudal, Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe kregen er recent mee te maken. Bij Deceuninck-Quick.Step blijven ze voorlopig grotendeels gespaard van zulke taferelen.

Hout vasthouden natuurlijk. Patrick Lefevere is zich echt wel bewust hoe ernstig de situatie nog altijd is. "Het coronavirus maakt veel dingen kapot." Dus moet het wielrennen het nog even hebben van wedstrijden zonder publiek. "Het zou leuk zijn om opnieuw met publiek te koersen. Sommige renners geraken daar echt enthousiast van."

Puur geografisch kun je je ook wel vragen stellen over de genomen beslissingen over bepaalde wedstrijden. "Roubaix is slechts vijftig kilometer verwijderd van waar we de Ronde van Vlaanderen rijden. Toch kan de Ronde van Vlaanderen wel doorgaan en Parijs-Roubaix in dezelfde periode niet." Het is een vaststelling.

HELE OPERATIE

Rekening houden met corona is inmiddels een gewoonte geworden. Nemen de ploegen nu nog meer maatregelen dan bij pakweg de eerste golf? "Ik heb de indruk dat iedereen alles nu nog veel strikter opvolgt. We moeten opletten dat we niet panikeren. Elke week worden we twee-drie keer getest, met een sneltest, een PCR-test. Dat geldt niet enkel voor de renners, maar ook voor heel de staff. Dat is een hele operatie."

Lefevere realiseert zich desondanks wel waarom die op poten gezet wordt. "Als je ziet hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen... We mogen blij zijn dat we onze job kunnen doen onder de beperkingen die de overheid ons oplegt", besluit de CEO van Deceuninck-Quick.Step.