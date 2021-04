Mathieu van der Poel moedigt ploegmaats aan langs de kant van de weg in Scheldeprijs

Geen Mathieu van der Poel aan de start van de Scheldeprijs, al wil dat niet zeggen dat hij niet rond het parcours te vinden was. De koers passeerde immers langs zijn deur en dat is het toegelaten dat je buiten een kijkje gaat nemen en dat deed Van der Poel dan ook.

Uit posts op sociale media blijkt hoe Van der Poel - met mondmasker aan - eerst de koers bekijkt op zijn smartphone en staat te wachten op de passage van zijn ploegmaats. Wanneer die dan voorbij rijden, moedigt Van der Poel hen luidkeels aan. "Gooo boys!" Dat is de heldere tekst die hij erbij schrijft.

In zijn jas is Van der Poel haast onherkenbaar wanneer Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek en Dries De Bondt daar passeren, maar het is wel degelijk Van der Poel. De aanmoedigingen hebben blijkbaar wel geholpen, want met Jasper Philipsen had Alpecin-Fenix de uiteindelijke winnaar van de koers in huis.