Opnieuw heel wat beklimmingen in de Ronde van het Baskenland: kan Pogacar Roglic in de problemen brengen?

Gisteren kon Roglic standhouden in het spoor van Pogacar, maar vandaag zal de Sloveen van UAE Team Emirates ongetwijfeld opnieuw er alles aan doen om Roglic uit de leiderstrui te rijden. Een slotklim is er echter niet, maar het parcours is wel opnieuw enorm zwaar.

Zo krijgen de renners doorheen de rit tee beklimmingen van derde categorie voorgeschoteld en in de finale wachten zelfs beklimmingen van tweede en eerste categorie. Een perfecte rit voor vluchters dus, maar voorlopig laat het peloton niemand gaan. Wie trekt aan het langste eind?

Stage 4 of @ehitzulia 🇪🇸 is up 🙃 and down 🙂 before ending near the Cantabrian Sea... Breakaway, anyone ?



🚩 Vitoria-Gasteiz

🏁 Hondarribia

🚴‍♂️ 189 km

⏱️ 12H47-17h30

📺 Eurosport / GCN

#Itzulia2021 #RideForAntoine pic.twitter.com/hLYgj7cwLo