Sporteconoom ziet de koers coronacrisis doorstaan: "Evenepoel, Van Aert en Van der Poel maken wielrennen attractief"

De opmars van renners als Evenepoel en Van Aert geeft de koers een zekere schwung. Zelfs corona is daar niet tegen opgewassen. Sporteconoom Wm Lagae ziet dat het goed gaat met het wielrennen, ondanks de aanhoudende coronacrisis.

"Het wielrennen heeft de wind in de rug", stelt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, vast in HLN. "Evenepoel, Pogačar, Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel maken het wielrennen enorm attractief. Ze zorgen voor spankracht en ze maken een einde aan de verstikkende controle die grote ploegen in het verleden vaak hadden."

Ook financieel is de sport ondanks corona overuit gebleven, uitgezonderd het afhaken van sponsors als Sunweb en CCC. "Sunweb was de eerste sponsor die een contract voor onbepaalde duur tekende in het wielrennen. Ze hebben moeten afhaken omdat de reissector zwaar te lijden heeft gekregen onder de pandemie en dat is jammer."

NO TICKETS NO PROBLEM

De wielersport op zich heeft veel minder te lijden onder de pandemie. "De zwakte van het wielrennen is nu haar kracht geworden. Toegangstickets worden er niet verkocht. Dat in de pandemie toeschouwers geen toegang krijgen tot de koers, daar heeft het wielrennen geen last van gehad."

De hoge vlucht die de koers neemt zal volgens Lagae ook invloed hebben op de toekomst van het vrouwenwielrennen. "De tijd dat alle WorldTour-teams een volwaardige vrouwenploeg hebben, is niet ver meer."