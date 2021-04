Van Aert niet verrast dat hij op limieten botste in Ronde en zinspeelt op lange carrière: "Ik kon dat nog lang verbergen"

Voorlopig staat de Ronde van Vlaanderen nog niet op de erelijst van Wout van Aert. Er zit niets anders op dan te blijven proberen de komende jaren. Van Aert is immers van plan om nog heel wat seizoenen op hoog niveau mee te draaien in het profwielrennen.

Tijdens Extra Time Koers was de reportage van Sammy Neirinck te zien, die Wout van Aert volgde op de dag van de Ronde. Van Aert liet blijken te hopen dat zijn zoon Georges nog actief zijn carrière mee kan beleven. "Een aantal jaar geleden dacht ik nooit dat ik tot langer dan mijn 35ste ging koersen. Ik ga het nu in het midden laten, maar het staat wel vast dat ik er zeker nog niet klaar mee ben."

SLIJTAGESLAG

Ook in de Ronde komen er dus nog genoeg kansen voor Van Aert. Wat die wedstrijd betreft zou 2021 niet zijn jaar worden. "De finale was harder, met het parcours dat iets lastiger was. Het was meer een slijtageslag. Ik had vanaf de tweede keer Kwaremont niet het gewenste gevoel in de benen. Ik kon dat nog wel lang verbergen, denk ik."

Ten slotte zat Van Aert diep in de finale nog altijd in de kop van de koers. "Ik was altijd wel mee. Zeker toen ik met Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel voorop kwam, kreeg ik moraal. Dat was ook een goede situatie voor mij, maar er waren er op zijn minst twee beter."

TOPNIVEAU AANTAL JAAR AANHOUDEN

Maar Van Aert gaat de Ronde nog wel eens winnen, toch? "Ik ga er vanuit van wel. Ik denk dat ik het in mij heb, maar het is nog maar eens gebleken dat het niet op bestelling komt. In principe moeten mijn beste jaren nog komen. Dit topniveau moet ik nog wel een aantal jaar kunnen volhouden. Ik ga er vanuit dat ik die kansen ga afdwingen en dat het wel eens zal meezitten."