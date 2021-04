Jakobsen gelooft bij comeback nog in zijn talent: "Ik ben nog altijd sprinter, 50% zeker dat ik opnieuw ga winnen"

Fabio Jakobsen maakt zondag zijn terugkeer als wielrenner. En als sprinter. Dat is hij nog altijd, zo benadrukt hij ook zelf. Dan is de vraag: is hij nog een winnaar? Het antwoord moet volgen in wat als het tweede deel van zijn carrière omschreven kan worden.

Fabio Jakobsen heeft nog steeds een paar check-ups voor de boeg als gevolg van zijn zware val in de Ronde van Polen. "Binnen drie à vijf maanden zijn de implantaten sterk genoeg om tanden in te zetten. Tot dan zal het zonder tanden zijn. Dat is één van de laatste grote afspraken in mjin revalidatie."

Een half jaar na zijn val stond hij al met zijn foto in de Bahamontes. "De reden waarom ik op die foto scherp oogde, is omdat ik met vijf-zes kilo minder teruggekomen ben van Polen. Zonder tanden kun je niet zomaar kilo's winnen. Het verschil met een jaar geleden is dat de basis er nu is om weer te koersen."

BALANS VINDEN

Jakobsen moet zich als renner weer wat ontdekken. "Ik moet de balans vinden tussen thuis trainen en koersen en dan het momentum vinden om op te bouwen naar grotere koersen op het einde van het jaar." Veel van zijn collega's zullen met hem een praatje willen slaan. "We doen het allemaal samen. Ik kan geen wielerwedstrijd winnen als ik de enige deelnemer ben. Als andere renners met mij willen praten, is dat mooi."

Jakobsen is dus van plan om de prater in zich naar boven te halen. "Normaal praat ik niet zoveel, maar nu zal ik wel een paar woorden delen met iedereen die dat wil." Zijn comeback komt er in de Ronde van Turkije, waar Deceuninck-Quick.Step ook start met Cavendish als rappe man. "Hij is de beste sprinter in de geschiedenis van het wielrennen, denk ik. Ik wil best voor hem de lead-out doen."

CAV HELPEN

Dat is het uitgangspunt, maar blijft dat zo de hele week? "In het begin zal ik Cav helpen om een ritzege te behalen. Als ik mij heel goed voel, kan ik mijn hand opsteken en vragen om zelf te sprinten. Dat kan ik nu nog niet zeggen. Laat ons beginnen met voor Cav te rijden."

Ploegmaats als Cav en Mørkøv spraken hun geloof al uit in een geslaagde comeback van Jakobsen. "Het enige waaruit ze iets kunnen opmaken, is hoe ik in de groep ben. Ik heb op trainingskamp een paar ritten met de jongens gereden en een paar sprints gedaan. Het is niet gemakkelijk, maar ik heb geen spieren verloren. Ik heb nog altijd de benen. Mijn sprint zal niet meteen van topniveau zijn, maar ik ben nog altijd sprinter."

ETAPPEKOERS

Die mooie woorden doen wel deugd. "Het motiveert me als ze zulke dingen zeggen. Iedereen twijfelt wel eens, maar ze overtuigen me dan om door te gaan." Waarom koos Jakobsen voor de Ronde van Turkije voor zijn comeback? "In een eendagskoers wordt er volle bak gereden. In een etappekoers kun je toch meer erin komen. Het parcours is redelijk te doen, wat makkelijker dan pakweg Ronde van het Baskenland."

Vooral dat het een rittenkoers is, is belangrijk. "Na 6-7 dagen kun je ook pas zien hoe het lichaam het opneemt. Er staan ook slechts een paar WorldTour-teams aan de start. Niet dat die andere ploegen niet rap rijden, maar het zal niet iets minder snel zijn dan in een WorldTour-koers." Angst voor de aankomsten heeft hij niet. "Ik heb al een paar keer hier gereden. Dat waren wel veilige sprints."

COLLEGA'S LEREN VERTROUWEN

Jakobsen hoopt op een eerlijke manier van koersen bij de andere renners. "Wielrennen is een snelle sport. We staan voor een eerlijke sport. Die stelling nemen we aan ten opzichte van doping, dus moet dat ook over hoe er met de fiets gereden wordt. Ik moet weer leren vertrouwen op mijn collega's en op het feit dat ze zullen koersen op een eerlijke manier. Wat er met mij gebeurd is, dat wil je niet, voor niemand."

Bepaalde organisatoren hebben al maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. "Ik zie dat er nieuwe barrières zijn, maar je wilt ook daar niet tegen vallen. De renners hebben een grote verantwoordelijkheid." Terug beginnen koersen, gaat hij dus weer doen. En wat denkt hij zelf: gaat hij ook opnieuw winnen in de toekomst? "Ik ben 50% zeker dat ik opnieuw ga winnen en voor 50% onzeker."

SPRINTEN BLIJFT ZIJN GAVE

Jakobsen beseft dat resultaten niet onbelangrijk zijn. "Het blijft een doel om te winnen, maar altijd op een eerlijke manier. Als sprinter word je ook afgerekend op hoeveel je wint en hoeveel goede uitslagen je rijdt. Dat is het talent dat ik heb meegekregen en ik zal het daarmee moeten doen. Ik kan wel zeggen dat ik klassementsrenner word, maar dat gaat nooit gebeuren. Het was sprinten en het zal sprinten blijven."