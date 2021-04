Franse oud-wereldkampioen bij de beloften moet noodgedwongen stoppen met wielrennen door hartprobleem

Romain Sicard kwam dit seizoen nog niet in actie. Nu is ook de reden bekend waarom Sicard nog niet in het peloton te zien was, want de Fransman kampt met een hartprobleem en moet daardoor zelfs stoppen met wielrennen.

Romain Sicard, een 33-jarige Fransman die aan de slag was bij Total Direct Energie, heeft noodgedwongen afscheid moeten nemen van zijn fiets. Door een hartprobleem moet hij namelijk stoppen met wielrennen. Sicard vertelde het via een emotioneel bericht op Twitter. De Fransman kan terugkijken op een goede carrière met als uitschieter zijn wereldtitel 2009 bij de beloften. Hij eindigde ook twee keer in de top 15 van het algemeen klassement van de Vuelta. Un petit message à vous adresser au sujet de ma situation actuelle... pic.twitter.com/Zt5GlJTTCr — Romain Sicard (@sicard_romain) April 9, 2021