Landgenoot van Deceuninck-Quick-Step tevreden met knappe prestatie van zijn ploeg in de Ronde van het Baskenland: "De kers op de taart voor al het harde werk"

Deceuninck-Quick-Step heeft indruk gemaakt in de Ronde van het Baskenland. Met Honoré en Cerny eindigde de Belgische wielerformatie op de eerste en op de tweede plaats in de rittenwedstrijd.

Het was een vruchtbare dag voor Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van het Baskenland. Honoré en Cerny eindigden namelijk op de eerste en de tweede plaats in de vijfde etappe. Pieter Serry, die ook voor Deceuninck-Quick-Step aan de slag is in de Ronde van het Baskenland, is zeer tevreden.

"Team work makes the dream work", schreef Serry op Twitter. "Het is de kers op de taart voor al het harde werk in de Ronde van het Baskenland. Proficiat Honoré en Cerny", aldus onze 32-jarige landgenoot .