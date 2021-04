Primoz Roglic wil in laatste etappe Ronde van het Baskenland een gooi doen naar de leiderstrui: "We zullen een goede strategie nodig hebben"

Het is enorm spannend in de Ronde van het Baskenland. Brandon McNulty zal als leider aan de laatste etappe starten zaterdag, maar Roglic volgt niet ver op de tweede plaats. De Sloveen heeft slechts 23 seconden achterstand.

Primoz Roglic verloor donderdag zijn leiderstrui in de Ronde van het Baskenland, maar de Sloveen zal er zaterdag in de laatste etappe alles doen om die eerste plaats te heroveren. Hij vertelde het op de officiële website van Jumbo-Visma.

"We hebben vandaag onze krachten wat kunnen sparen voor morgen, want het zal dan allesbepalend zijn. We willen uiteraard de wedstrijd winnend afsluiten en dan zullen we een goede strategie nodig hebben om de concurrentie te verslaan", legde Roglic uit.