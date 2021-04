Wout van Aert draagt training van tweehonderd kilometer op aan Michael Goolaerts

Wout van Aert is Michael Goolaerts niet vergeten. Samen waren ze destijds ploegmaats bij Willems Verandas. Goolaerts overleed op 8 april 2018 tijdens Parijs-Roubaix aan de gevolgen van een hartaanval. Een donkere dag voor al zijn naasten.

Donderdag was het dus exact drie jaar geleden dat Goolaerts overleden is. Wout van Aert liet de gelegenheid niet passeren om nog eens een ode te brengen aan zijn vriend. Van Aert vertoefde in Durbuy en is weer naar huis gereden. De gegevens van die fietstocht staan op Strava.

Van Aert legde een totale afstand af van 202,48 kilometer en deed dat aan een gemiddelde snelheid van 31,9 kilometer per uur. Zo zat hij 6 uur en 20 minuten op de fiets. Allemaal ter ere van zijn vroegere ploegmaat Michael Goolaerts.

#All4Goolie

De booschap van Van Aert op Strava liet immers niets aan de verbeelding over: Van Dardennen nor de Kempen #All4Goolie. Goolaerts werd amper 23.