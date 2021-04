Ritwinnaar van Deceuninck-Quick-Step heeft lovende woorden voor ploegmaat die tweede werd: "Zonder hem had ik het niet gehaald"

Deceuninck-Quick-Step boven in de vijfde etappe in de Ronde van het Baskenland. Met Honoré en Cerny eindigde de Belgische wielerformatie namelijk op de eerste en tweede plaats in deze rit.

Mikkel Honoré, de uiteindelijke ritwinnaar, was na afloop van de vijfde etappe zeer tevreden. Hij gaf meer uitleg op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step. "Naar de lijn mogen rijden met een ploegmaat en samen de overwinning vieren is het mooiste wat er is in wielrennen", aldus de Deen.

Honoré had daarnaast nog lovende woorden voor Cerny, zijn ploegmaat die dus net achter hem op de tweede plaats eindigde. "Hij was zeer sterk vandaag. Zonder hem had ik het niet gehaald. Het voelt niet als een overwinning van mij, maar een zege dat we met twee delen", legde Honoré uit.