Spanjaard van Bahrain Victorious heeft duidelijk plan: "Ik ga naar de Giro om te winnen"

Mikel Landa is aan goede Ronde van het Baskenland bezig met voorlopig een tiende plaats in het algemeen klassement, maar de Spanjaard hoopt het binnenkort wel beter te doen in de Ronde van Italië.

Bij Cyclingnews vertelde de Spaanse renner van Bahrain Victorious namelijk dat hij naar de Giro gaat om te winnen. "Ik wil het algemeen klassement. Het team heeft mij al laten weten dat ik een sterke ploeg rond mij zal krijgen", legde Landa uit. "Het idee is om de wedstrijd te winnen of op zijn minst voor het podium te gaan. Ik denk dit seizoen enkel en alleen aan de Giro en als het voorbij is zullen we bekijken wat we met de Tour de France en andere wedstrijden gaan doen", aldus de Spanjaard.