Zorgt koninginnenrit in Ronde van het Baskenland voor vuurwerk? Zeven beklimmingen, waaronder drie van eerste categorie

De laatste etappe in de Ronde van het Baskenland zou wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen. Brandon McNulty is voorlopig de leider, maar Jumbo-Visma heeft met Roglic en Vingegaard twee mannen op het podium staan die allebei nog een gooi kunnen doen naar de overwinning.

Met nog één etappe te gaan is de Ronde van het Baskenland allesbehalve beslist. McNulty van UAE Team Emirates is wel de leider, maar het verschil met eerste achtervolger Roglic bedraagt slechts 23 seconden.

In de laatste etappe wacht er nog heel wat spektakel, want het is de koninginnenrit in de Spaanse rittenwedstrijd. Het peloton krijgt zeven beklimmingen voorgeschoteld en daar zijn drie beklimmingen van eerste categorie bij. De slotklim is één van die drie beklimmingen van eerste categorie.