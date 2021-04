"Evenepoel geniet van de media, voor mij was dat druk" en "Ik ben zo omhoog geschreven dat het nooit goed genoeg was"

Druk, het doet wat met een wielrenner. Sommigen worden er beter van, anderen gaan wat verkrampen.

Tot de tweede categorie mogen we Sep Vanmarcke misschien wel rekenen. Hij heeft er al een erg knappe carrière opzitten, maar bij velen leeft toch het gevoel van 'net niet'.

"Ik ben zo omhoog geschreven dat het nooit goed genoeg was. Maar ik ben geen Peter Sagan of Wout van Aert. Fysiek kan ik niet zo hoog geraken", aldus Vanmarcke zelf in Het Nieuwsblad.

Druk maakt toppers beter

"Remco Evenepoel geniet van de media. Voor mij was dat druk. Druk maakt toppers beter, ik ga eraan kapot", is hij eerlijk.

"Ja, ik heb op belangrijke momenten soms pech gehad. Maar ik wil daar niet te veel bij blijven stilstaan. En die lekke banden waren soms mijn eigen schuld."