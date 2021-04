Van toewijding gesproken: halve dag na zege in Baskenland zit Roglic al ... tijdrit Tour de France te verkennen in hondenweer

Primoz Roglic pakte in de Ronde van het Baskenland uit met een knappe move in de laatste rit, die hem ook meteen de eindwinst opleverde. Maar hij mikt op grotere doelen later in het seizoen.

Zo wil de Sloveen deze zomer graag revanche nemen op zijn landgenoot Pogacar in de Tour de France 2021. Vorig jaar ontglipte de eindzege Roglic nog in de slottijdrit onderweg naar La Planche des Belles Filles. Dit jaar wil hij dat vermijden. Back at work with @rogla stage 20 @LeTour pic.twitter.com/M13KPGjuRD — grischa niermann (@grischaniermann) April 11, 2021 Een halve dag na zijn eindwinst in de Ronde van het Baskenland zat de Sloveen alweer op de fiets om de tijdrit op de voorlaatste dag te verkennen. Die gaat van Libourne en Saint-Émilion en is een dikke dertig kilometer lang. Startplaats Libourne ligt zo'n 300 kilometer van de finishplaats van de Ronde van het Baskenland. Dat het hondenweer was? Ook geen probleem voor Roglic. Van toewijding gesproken!