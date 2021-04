Fabio Jakobsen heeft bij comeback al bepaalde angst overwonnen: "Dit is een speciaal moment"

Fabio Jakobsen is nu echt helemaal terug. De Nederlander maakte zijn comeback in de Ronde van Turkije en heeft zijn eerste koersdag in 2021 achter de rug. Na zijn val in Polen is het al een hele verwezenlijking als hij weer zonder angst in het peloton kan rijden.

"Het was een mooie dag. Voor mij was het goed dat het een korte rit was, denk ik. In het begin moest ik weer gewoon worden aan het peloton. Er zijn altijd wel momenten dat het in het peloton ineens van links naar rechts gaat. De eerste keer dat dat gebeurt, voel je nog wel de angst, maar de tweede keer is dat al minder en de derde keer is het bijna weg. Nadien heb ik genoten van de koers", aldus Jakobsen na de eerste rit.

"Ik genoot ervan om deel uit te maken van het peloton en van de ploeg", vervolgt Jakobsen. "Vanaf 10 kilometer van het einde focuste ik opnieuw. Toen de jongens opschoven, geraakte ik ze wat uit het oog en hierna geraakte ik niet meer vooraan. Ik kon dus niet echt helpen. Maar goed, het doel was om op een veilige manier uit te rijden. Als ik wat meer vertrouwen krijg, kan ik ze helpen in de volgende ritten."

© photonews

Uiteraard heeft Jakobsen er een hele lange tijd naar uitgekeken om weer zijn opwachting te kunnen maken in de koers. "Je ziet al de jongens uit de ploeg goed presteren. Met de fiets rijden, is wat ik het liefste doe. Dit is een speciaal moment. Het is leuk dat ik een wedstrijdshirt kan aantrekken en na de koers een goed gevoel kan hebben."

Dat goede gevoel kwam er ook door conversaties met de collega's. "Iedereen is blij dat ik terugben. Ik sprak met veel jongens in het peloton, die zeiden dat het goed was om me er weer bij te hebben. Dat is wel speciaal als ze zoiets zeggen. Mannen van mijn generatie, maar ook andere renners. Het is natuurlijk nog altijd een wedstrijd. De aandacht zal waarschijnlijk na een tijdje wel wat minder worden."