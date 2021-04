Nederlander De Kleijn vloerde voormalige Sky-sprinter in fotofinish en de favorieten: "Ik was niet zeker"

Op het live-beeld zou je niet gezegd hebben dat Arvid de Kleijn het gehaald had in de eerste rit in de Ronde van Turkije. Zo nipt was het. Was hij de winnaar of toch Kristoffer Halvorsen, de man in het geelrode truitje van Uno-X, die vroeger nog voor Sky reed?

Uiteindelijk was het toch De Kleijn die het haalde dankzij zijn ultieme jump, oordeelde de fotofinish. "Ik ben heel blij. De ploeg keek goed voor me uit en ik ben blij dat ik de ploegmaats iets kon teruggeven met de overwinning. Het was een lange sprint, zo'n 400 meters. Het was echt nipt ten opzichte van Halvorsen", slaakte De Kleijn een zucht van opluchting.

Het was niet zo dat hij bij het passeren van de meet al zegezeker was. "Ik was niet zeker of ik gewonnen had en hij was niet zeker. Ik ging er gewoon voor en het volstond op het einde. Ik wist dat de zege binnen was toen ik de glimlach zag op de gezichten van de ploegmaats."

Voor De Kleijn was de eerste rit in Turkije nog maar de tweede koers die hij uitreed in 2021, na een val in de Clásica de Almería. "Het was moeilijk om in het appartement te blijven en de andere jongens te zien trainen en fun hebben. Vanaf dag 1 lag de focus op beter worden. Ik ben een positief persoon en probeerde te focussen op wat ik kon controleren. Ik ben in deze koers gestapt met een open geest."