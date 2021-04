Philippe Gilbert maakt bekend in welke wedstrijd hij zal terugkeren: "Bedankt voor jullie blijvende steun"

Philippe Gilbert had even nood aan een pauze na de mindere resultaten van de voorbije weken, maar onze landgenoot is op de weg terug. De renner van Lotto Soudal zal namelijk te zien zijn in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Philippe Gilbert keert binnenkort terug in het peloton. Onze landgenoot van Lotto Soudal zal namelijk te zien zijn in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Gilbert maakte het nieuws zelf bekend via sociale media. "Blij aan te kondigen dat ik de competitie zal hervatten in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het zal leuk zijn om de 10e verjaardag van mijn overwinningen in deze mooie wedstrijden te vieren! Bedankt voor jullie blijvende steun & tot binnenkort!", aldus Gilbert.