AG2R Citroën Team maakt selecties bekend voor Brabantse Pijl en Amstel Gold Race: landgenoot start als kopman

Deze week staan met de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race twee eendagswedstrijden op het programma. AG2R Citroën Team heeft haar selecties al bekendgemaakt voor deze twee wedstrijden en er is in beide wedstrijden plaats voor Greg Van Avermaet.

AG2R Citroën Team heeft haar selecties rond voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In beide wedstrijden lijkt onze landgenoot Greg Van Avermaet als kopman te starten, maar met Bob Jungels hebben ze ook nog een sterke renner achter de hand.

Naast Van Avermaet en Jungels rekent het Franse AG2R Citroën Team ook op Benoit Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre, Damien Touzé, Dorian Godon en onze landgenoot Stan Dewulf in de Brabantse Pijl. In de Amstel Gold Race komen Clément Venturini en Michael Schär in de ploeg voor Benoit Cosnefroy en Damien Touzé.