Belgische eendagskoers sneuvelt op kalender door uitstel van Parijs-Roubaix

Dimitri Claeys is als winnaar uit 2019 de meest recente naam op de erelijst van de Belgische eendagskoers Famenne Ardenne Classic. Dat zal ook nog een jaartje langer zo blijven. Er zou in 2021 niet tot een nieuwe editie komen.

De organisatoren laten in een mededeling weten dat ze besloten hebben om de koers af te gelasten, uit vrees aan een gebrek aan media-aandacht nu het in dezelfde periode zou vallen als Parijs-Roubaix. De Helleklassieker werd immers verplaats naar oktober vanwege de coronacrisis.

ENORME ONTGOOCHELING

Belgian Cycling en de Franstalige federatie hebben enkele nieuwe data voorgesteld, maar ook deze dagen zouden het verlies aan media-aandacht te weinig opvangen. "Het is een enorme ontgoocheling, want we hadden liefst zeven WorldTour-ploegen gestrikt. We bedanken alle partners en vrijwilligers voor hun hulp tijdens de voorbereiding", aldus de organisatie.

Het is al voor het tweede jaar op rij dat de Famenne Ardenne Classic - nog een jonge wedstrijd - in het water valt. "Ondanks deze tegenslagen richten we onze blik op de editie 2022, in de hoop dat de kalender die in het begin van het seizoen is voorgesteld gerespecteerd wordt door de wielerinstanties. Zoniet zou het een enorm gebrek aan respect zijn ten opzichte van de organisatoren."