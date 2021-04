Cavendish komt op kruissnelheid maar denkt vooral aan ploegmaats: "Als Jakobsen meesprint, gaat hij zeker winnen"

Er hoeft nu echt niet meer aan getwijfeld worden: Cav is helemaal back! Door ook rit 3 in de Ronde van Turkije te winnen bewees de 'Manx Missile' dat zijn vorige ritzege geen toeval was. Van hem mag Deceuninck-Quick.Step bij een volgende gelegenheid ook met een andere sprinter winnen.

"Dit is heel leuk. Het was geen gemakkelijke sprint om te plannen. Het liep op het einde een beetje op en we kwamen ook nog kleine kasseitjes tegen. De wind stond van rechts. Het was lastig om het juist te krijgen. We wisten dat één team ging overnemen. Het was dan zaak om daar te blijven zitten en geduldig te blijven", besprak Cavendish de spurt in Alanya.

TROTS OP JAKOBSEN

Met uiteraard ook weer aandacht voor het teamwork. "De jongens waren ongelooflijk. Het was de eerste keer dat Jakobsen weer écht betrokken was bij een massasprint. Ik ben enorm trots op hem. Mannen als Stijn Steels, Archbold en Hodeg waren fantastisch."

VERTROUWEN

Hoe is het inmiddels gesteld met het vertrouwen bij Cavendish? "Ik ben nog altijd maar aan het terugkomen. Die eerste zege gaf me meer vertrouwen in mezelf, weliswaar niet zoveel vertrouwen als ik vroeger had. Het zou mooi zijn als we nog ritten kunnen winnen. Voor het klassement hebben we niemand, maar we zijn hier met een verzameling van goede sprinters."

Het geloof in zijn ploegmaats is uitermate groot. "Archbold was tweede in een rit in Coppi e Bartali en was hier aan het vliegen. Als Fabio Jakobsen gaat meesprinten, gaat hij zeker winnen. Moesten we met meerdere jongens sprints kunnen winnen, dat zou het meeste betekenen."