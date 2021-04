Jumbo-Visma geeft een tussenstand: het lijkt de Tour te gaan rijden met 'The Rapid Rebel'

Jumbo-Visma trekt later dit jaar met onder meer Wout van Aert en Primož Roglič naar de Tour, maar in welk shirt? Dat laat het deels van u afhangen. Het zal in elk geval een aangepast shirt zijn, om verwarring met 'le maillot jaune' te vermijden.

Een donkere kleur zal dus de bovenhand krijgen in het nieuwe Tourshirt van Jumbo-Visma. Het heeft drie designs vooropgesteld en wielerfans kunnen stemmen op welk shirt ze verkiezen. Dat met de meeste stemmen, zullen de renners tijdens de Tour dragen.

Elk design heeft ook een naam gekregen. Het zwart-gele shirt heet 'The Black Bee' en heeft al 29,8% van de stemmen gekregen. 'The Rapid Rebel', een grijs shirt met geel in het midden en horizontale, lichte lijnen, doet het voorlopig het best met 44% van de stemmen. 'The Transition' is zoals de naam doet uitschijnen een shirt met een beetje van alles: grijze, zwarte en gele patronen. Dat kan rekenen op 26,2%.

Only a few days of voting left⏲ And these are the standings so far👇🏼#chooseourblackandyellow — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 13, 2021

Het lijkt er dus op dat de renners van Jumbo-Visma 'The Rapid Rebel' zullen aantrekken, maar er is nog steeds tijd om te stemmen. Wie bij de eersten is om het uiteindelijk gekozen shirt aan te schaffen, kan ook met zijn of haar naam op het Tourshirt terechtkomen.