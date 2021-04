Jumbo-Visma wil met Van Aert nog eens voor zege in Vlaanderen gaan: "Koers past heel goed bij capaciteiten Wout"

Met Gent-Wevelgem heeft Wout van Aert zijn zege in een Vlaamse klassieker al beet. Woensdag komt Van Aert ook aan de start in de semi-klassieker de Brabantse Pijl. Een wedstrijd die hem wel moet liggen, denken ze bij Jumbo-Visma.

Meteen nadat het bekend was dat Parijs-Roubaix werd uitgesteld, voegde Van Aert de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race toe aan zijn programma. Eerstvolgende opdracht is dus de Brabantse Pijl. "Deze koers past heel goed bij de capaciteiten van Wout", zegt sportdirecteur Arthur van Dongen. "De korte klimmetjes en mooie nieuwe finish zijn perfect voor hem. We willen voor het maximum gaan."

Het maximum, dat is in het geval van Van Aert uiteraard winnen. Daar zal dan ook wel enige ondersteuning van de ploegmaats voor nodig zijn. Van Nathan Van Hooydonck bijvoorbeeld, de man die hem zo goed hielp in Gent-Wevelgem.

De andere renners die geselecteerd zijn voor de Brabantse Pijl zijn Gijs Leemreize, Timo Roosen, Finn Fisher-Black, Pascal Eenkhoorn en Paul Martens.