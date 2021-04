Peta Todd is altijd in 'haar' Cav blijven geloven: "Mark geïnspireerd door vechtlust Jakobsen, wil Lefevere trots maken"

Voor Peta Todd - zeg maar mevrouw Cavendish - moet het bijzonder zijn om haar man weer koersen te zien winnen. Al is Peta nooit het geloof verloren dat Mark dat nog zou kunnen. Bovendien is hij bij Deceuninck-Quick.Step in de ideale omgeving beland.

Het koersen als ploegmaat van Fabio Jakobsen heeft iets met hem gedaan. "Mark is steeds erg geïnspireerd geweest door zijn vechtlust om terug te keren", zegt Peta aan Sporza. "Hij keek er dan ook enorm naar uit om samen te racen in Turkije. Het is onwaarschijnlijk hoeveel emotie er in dat groepje daar zit - het is echt speciaal."

Keerde Cavendish terug naar Quick.Step omdat hij daar de beste herinneringen had? "Ook bij andere teams heeft Mark ‘happy times’ gekend. Maar niets voelt zoals thuis als Deceuninck-Quick Step. Naast Deceuninck-Quick Step had bijna iedereen het vertrouwen verloren in Mark. Er zijn tijden geweest waarin hij dacht: ‘Misschien hebben die mensen gelijk.’ Maar ik wist dat hét er nog was."

ONGEËVENAARDE PASSIE

Het hoeft niet te verbazen dat Peta lovend is over het engagement van haar echtgenoot ten opzichte van de koers. "Ik heb altijd geloofd dat hij het niet verdiende om de sport te verlaten zoals het er vorig jaar naar uitzag. Mark heeft zijn leven gegeven aan het wielrennen. Zijn passie is ongeëvenaard."

Dit jaar is weer een heel nieuw hoofdstuk begonnen. "Vanaf het eerste trainingskamp met de ploeg kreeg Mark een nieuwe levenslijn. Deceuninck-Quick Step is geen teams van wielrenners, maar van racers. Ze kijken op training niet naar hun Garmins, maar sprinten om ter snelst naar de eerstvolgende lantaarnpaal", lacht mevrouw Cavendish. "Dat zorgt voor een enorme stimulans bij Mark."

TEAM VAN WINNAARS

Het is net die ingesteldheid die hem zo goed af gaat. "Het is een team van winnaars, dat iedere wedstrijd voor de zege gaat. Mark wil niet achterblijven en Patrick Lefevere en de andere boys trots maken."