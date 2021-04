Volgens Patrick Lefevere zat Fabio Jakobsen voor de Ronde van Turkije nog met schrik, maar: "Hij is nu helemaal terug"

Fabio Jakobsen is op de weg terug. De Nederlander maakte deze week na enkele maanden zijn comeback in het peloton. Hij is namelijk te zien in de Ronde van Turkije. Patrick Lefevere is blij voor Jakobsen.

Fabio Jakobsen kwam enkele maanden geleden nog zwaar ten val in de Ronde van Polen, maar nu is de Nederlander opnieuw in wedstrijden te bewonderen. Zo verscheen hij zondag aan de start van de Ronde van Turkije. Patrick Lefevere gaf in een interview bij Sporza meer uitleg over Jakobsen. "Hij had voor de wedstrijd nog schrik, maar hij is nu helemaal terug. Hij hoeft ook niet meteen te winnen, want we zijn nog maar april en het seizoen duurt nog tot oktober", aldus de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step.