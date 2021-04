VOORBESCHOUWING: komt na Van der Poel en Alaphilippe ook de naam van Van Aert op erelijst Brabantse Pijl?

De Brabantse Pijl heeft wel iets met grote wielerkampioenen. Van der Poel en Alaphilippe zijn de twee laatste winnaars: namen als een klok. Zelden rijden alle kampioenen uit het voorjaar de Brabantse Pijl, maar meestal heeft wel één grote naam er absoluut zijn zinnen op gezet.

Dit jaar zouden het misschien meerdere grote namen kunnen zijn. Heel wat renners nemen de Brabantse Pijl immers op in hun programma door het uitstel van Parijs-Roubaix. Ongetwijfeld tot blijdschap van de organisatie werd er zo een heel mooi deelnemersveld samengesteld. Met Wout van Aert als de naam die het meeste in het oog springt.

Van Aert reed een dijk van een voorjaar en won Gent-Wevelgem, maar was in de Ronde niet goed genoeg om Asgreen en Van der Poel te volgen. Reageert Van Aert met glans op weg naar Overijse? Door de afwezigheid van de laatste twee winnaars van de Brabantse Pijl kun je niet naast hem kijken. Ook Jasper Stuyven zou een prachtige winnaar zijn.

© photonews

Met de start in zijn eigen Leuven zal de motivatie niet ver te zoeken zijn voor de winnaar van Sanremo en de nummer 4 uit de Ronde. Ook de nummer 3 uit die Ronde, Greg Van Avermaet, is er weer bij. En wie weet is Vanmarcke weer een stukje sterker geworden. Een andere Belg waar iets van mag verwacht worden is Dylan Teuns, al zit hij wel met een ploegmaat die deze koers al eens gewonnen heeft, Sonny Colbrelli namelijk.

Met welk plannetje komen ze bij Deceuninck-Quick.Step nu weer naar voren? Ook weer een belangrijke vraag. Heeft Lampaert nog iets in de tank of trekt Honoré zijn goede vorm ook door in een eendagskoers van dit niveau? Het is ook de periode van het jaar waarin we op het terrein komen van Tom Pidcock. Met al wat die al liet zien, dient er zeker met hem rekening gehouden te worden.

Michael Matthews werd al een paar keer tweede en wil nu echt wel eens op dat hoogste schavotje staan. Is Matteo Trentin sterk genoeg om de hellingen te overleven? Onder meer de pas heraangelegde Moskesstraat zal voer zijn tot discussie, vooraf en achteraf. Nog namen over het hoofd gezien? Wel, het is koffiedik kijken wat aan te vangen in dit soort wedstrijd met de Fransmannen Turgis en Laporte.

ONZE STERREN VOOR DE BRABANTSE PIJL:

**** Wout van Aert

*** Sonny Colbrelli - Michael Matthews

** Tom Pidcock - Jasper Stuyven - Dylan Teuns - Anthony Turgis

* Mikkel Honoré - Christophe Laporte - Greg Van Avermaet