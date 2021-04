Alejandro Valverde zal voor een laatste keer te zien zijn in de Ardense klassiekers: "alleen al het feit dat zijn naam genoemd wordt als één van de favorieten is indrukwekkend"

Alejandro Valverde zal dit seizoen deelnemen aan de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Eusebio Unzué, de teammanager van Movistar, heeft het nieuws al bevestigd.

Alejandro Valverde is misschien al 40 jaar oud, maar toch laat hij dit seizoen nog mooie dingen zien. Zo eindigde hij op de zevende plaats van het algemeen klassement in de Ronde van het Baskenland, de vierde plaats van het algemeen klassement in de Ronde van Catalonië en hij kon ook de Gran Premio Miguel Indurain op zijn naam zetten.

Eusebio Unzué, de teammanager van Movistar, kijkt dan ook uit naar de deelname van Valverde aan de Ardense klassiekers. Hij vertelde het bij Cyclingnews. "Op zijn minst, en zeker als dit zijn laatste Ardennen zijn, weten we dat we het beste uit zijn vorm daar moeten halen", legde Unzué uit.

"Dat hij in staat is om deel uit te maken van de groep der favorieten in een wedstrijd als Luik is fantastisch. Er is geen druk, maar alleen al het feit dat zijn naam genoemd wordt als één van de favorieten is indrukwekkend" aldus de teammanager.