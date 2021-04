Australiër maakt deze middag zijn rentree in het peloton na problemen door het coronavirus: "Het voelde alsof er een auto op mijn borst stond"

Nathan Haas is deze middag voor het eerst in een maand opnieuw in het peloton te zien. De Australiër van Cofidis verschijnt aan de start van de Brabantse Pijl. Haas heeft naar eigen zeggen veel last gehad van het coronavirus.

Haas is blij dat hij opnieuw aan wedstrijden kan deelnemen. Toch vindt hij het ook jammer dat hij zijn favoriete wedstrijden moet missen. Hij vertelde hij bij Cyclingnews. "Ik ben echt teleurgesteld dat ik met de Ardennen mijn favoriete wedstrijden van het jaar mis. Hoe ouder je wordt, hoe meer dat je begint te beseffen dat je kansen kleiner worden. Het is dus een beetje hartzeer om die wedstrijden te missen waar je het meest om geeft, maar om eerlijk te zijn ben ik eigenlijk best blij dat ik naar een wielerwedstrijd kan, aangezien ik een paar weken geleden zo ziek was", legde Haas uit.

De Australiër heeft namelijk veel problemen gehad met het coronavirus. "Het was behoorlijk hard. Ik ben niet naar het ziekenhuis gegaan, maar op een avond lag ik in bed en dacht ik: als het nog tien minuten zo erg blijft, dan ga ik erheen, want het voelde echt alsof er een auto op mijn borst stond. Ik was bang dat ik niet genoeg adem in mijn longen kreeg", aldus de renner van Cofidis.