Australiër van Groupama - FDJ trekt aan het langste eind in eerste etappe Ronde van Valencia, tweede plaats voor John Degenkolb

Miles Scotson is de eerste leider in de Ronde van Valencia. De Australiër van Groupama - FDJ ging in het slot alleen in de aanval en hij kwam ook solo over de streep. Een halve minuut later werd er gesprint voor de tweede plaats en daarin was John Degenkolb de snelste.

Een mooie zege voor de ex-Australische kampioen (Miles Scotson haalde Australische titel binnen in 2017). Rémy Mertz van Bingoal - Wallonie Bruxelles was de eerste landgenoot. De 25-jarige Mertz eindigde op de tiende plaats in de eerste etappe.