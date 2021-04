Goede voortekens om Ganna te kloppen op de Olympische Spelen? Enkel de Belgen slaagden er de voorbije twee jaar in

Op de Olympische Spelen hopen we het allerbeste van de Belgen, ook in het wielrennen. In de tijdritten zouden we wel eens grote kansen op een of twee medailles kunnen maken. Het gesternte is alvast zeker niet slecht.

Filippo Ganna was het voorbije jaar dé grote man in de tijdritten. Overal waar hij aan de start kwam, won hij zo goed als. Twee keer werd hij geklopt sinds het begin van 2020. Eerst door Remco Evenepoel, in de ronde van San Juan. Twee medailles? En in maart 2021 tegen Wout Van Aert in de Tirreno-Adriatico. Het maakt van de twee Belgen nog steeds grote kanshebbers op eremetaal. Sowieso zijn al de Belgen fantastisch bezig. Geen enkel land won de voorbije jaren meer tijdritten met meer verschillende renners - ook dat is iets om trots op te zijn.