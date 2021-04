Heuvelachtige vierde etappe in de Ronde van Turkije: drie op drie voor Mark Cavendish of gaat de zege naar een aanvaller of klassementsrenner?

Vandaag staat de vierde etappe in de Ronde van Turkije op het programma. Er staat maar één beklimming van derde categorie op het programma, maar echt vlak is het niet. Krijgen we opnieuw een massasprint of kunnen de aanvallers en klassementsrenners zich vandaag tonen.

Het peloton rijdt vandaag in de Ronde van Turkije van Alanya naar Kemer. De renners krijgen een etappe van 184 kilometer voorgeschoteld en daarin is één beklimming van derde categorie terug te vinden.

Ook voor de rest van de etappe is het zeer heuvelachtig en dus is het nog maar de vraag of het wel op een nieuwe massasprint gaat eindigen. Pakt Cavendish zijn derde overwinning op rij of gaat een aanvaller of klassementsrenner met de zege lopen?