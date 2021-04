Mark Cavendish zeer blij met tweede zege op rij: "Het feit dat ik opnieuw win, geeft me veel vertrouwen"

Mark Cavendish maakt indruk in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter was ook in de derde etappe de snelste. Uiteraard is Mark Cavendish zelf zeer blij met de vorm waarmee hij in Turkije aan het rijden is.

Mark Cavendish kan het nog steeds. De sprinter won maandag zijn eerste wedstrijd in drie jaar en dinsdag won de Brit meteen ook zijn tweede wedstrijd op rij in de Ronde van Turkije. Hij was dan ook zeer opgetogen na de derde etappe.

Hij gaf een reactie op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step. "Het feit dat ik opnieuw win, geeft me veel vertrouwen, vooral omdat het voor het eerst in een jaar of vijf is dat ik back-to-back etappes kan opeisen in een wedstrijd. En dat in de leiderstrui maakt het nog specialer. We zijn blij en we zullen hier blijven genieten", aldus Mark Cavendish.