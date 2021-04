Meest sensationele moment was fotofinish en een andere winnares dan gedacht: "Ik ben extreem verrast"

De strijd tussen Van Aert, Pidcock en Trentin was mooi. Het meest sensationele moment van de Brabantse Pijl deed zich echter kort na de middag al voor, tijdens de ontknoping van de vrouwenkoers. Ruth Winder kroonde zich tot haar grote verbazing tot winnares.

"Het was een zwaar parcours met korte klimmetjes die mekaar opvolgden", vertelde de renster van Trek-Segafredo na de koers. "Met één ronde te gaan zag ik Annemiek van Vleuten werk doen voor haar teamgenote Leah Thomas. Aangezien zij ook Amerikaanse is, hou ik haar wel in het oog en ik weet dat ze heel sterk is."

Zo koos Winder het goede wiel om mee te schuiven met de juiste vlucht. "Een ontsnapping van zes sterke rensters kwam tot stand en er waren genoeg meiden bij van de grote ploegen. We werkten ook meteen goed samen. Iedereen was bereid om te koersen. Ik wilde al heel vroeg aanvallen, maar Giorgia Bronzini vertelde me vanuit de ploegwagen om geduldig te blijven."

Ik dacht dat Vollering de zege had gepakt

Dat was de juiste tactiek: Winder was het snelst aan de meet. Demi Vollering juichte, maar de fotofinish toonde dat Winder had gewonnen. "Ik ben extreem verrast. Ik dacht dat Demi de zege gepakt had. We waren aan het sprinten en ik gooide mijn wiel over de streep, maar ze was aan het vieren. Ik dacht dus: proficiat. Ze is een geweldige wielrenster en ik vond het al spannend om tweede te worden."

Tweede is mooi, maar winnen is nog beter. "Ik wilde echt op mijn best zijn in deze koers en het is goed voor mij uitgedraaid. Dit voelt heel goed. De ploeg had al een heel goed seizoen tot dusver. Ik had zelf mijn beste voorbereiding ooit. Echt top dat ik het kon afmaken."