Pech voor onze landgenoot: hij moet in de eerste etappe van de Ronde van Valencia de wedstrijd al verlaten door rugproblemen

Vandaag staat de eerste etappe van de Ronde van Valencia op het programma, maar Lotto Soudal zal het al met een renner minder moeten doen. Jasper De Buyst heeft namelijk afgehaakt door problemen aan de rug.

Geen Jasper De Buyst meer in de Ronde van Valencia. Het is nog maar de eerste etappe van de Spaanse rittenwedstrijd, maar Lotto Soudal heeft deze middag laten weten dat onze landgenoot de strijd heeft moeten staken.

Hij zou de wedstrijd verlaten hebben door rugproblemen. Het is een anderlating voor Lotto Soudal want Jasper De Buyst is een cruciale schakel in het treintje van Caleb Ewan, die zelf ook van de partij is in de Ronde van Valencia.