Ronde van Valencia gaat vandaag van start: wie pakt de eerste leiderstrui in het heuvelachtige eerste etappe?

Naast de Ronde van Turkije zal er vanaf vandaag ook een andere rittenkoers op het programma staan. Zo start deze middag in Spanje de Ronde van Valencia met een heuvelachtige eerste etappe.

De renners in de Ronde van Valencia rijden vandaag van Elche naar Ondara. Het is een rit van 159,5 kilometer. Onderweg krijgt het peloton meteen drie beklimmingen van tweede categorie te verwerken.

Het einde van de etappe is echter wel vlak, maar het is nog maar de vraag of sprinters als Ewan en Démare de beklimmingen kunnen overleven. Grijpt een aanvaller de macht in de Ronde van Valencia of gaat de eerste leiderstrui toch naar één van de sprinters?