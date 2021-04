Sep Vanmarcke outsider voor de Brabantse Pijl? Landgenoot start als kopman voor Israel Start-Up Nation

Zo is het onder meer uitkijken naar Sep Vanmarcke. Hij won dit seizoen nog geen wedstrijd, maar hij werd wel derde in de Omloop Het Nieuwsbald en vijfde in de Ronde van Vlaanderen. Met Jenthe Biermans is het ook uitkijken naar een andere landgenoot voor Israel Start-Up Nation in de Brabantse Pijl.

Naast de twee Belgen starten ook de Fransmannen Hugo Hofstetter en Alexis Renard, de Canadees Guillaume Boivin, de Israëliër Omer Goldstein en de Est Norman Vahtra aan de Brabantse Pijl voor Israel Start-Up Nation.

We are transitioning from the cobbles to the hills of the Ardennes with @DeBrabantsePijl this Wednesday.



🎙️ "Sep is our leader but we also have other strong cards to play for the inevitable breakaways." - DS, Eric Van Lancker. #YallaISN



Here is our lineup:

#BP21 🇧🇪 pic.twitter.com/pMVrClboyR