UCI past reglement aan: eerst boete voor weggooien bidon, daarna pas diskwalificatie

De UCI heeft het reglement rond de bidons aangepast. Vanaf nu wordt een renner niet meer direct gediskwalificeerd, maar krijgt die eerst een boete als die zijn bidon weggooit in een verkeerde zone.

Goed nieuws voor de renners die hun bidon weggooien in een zone waar het eigenlijk niet mag. De UCI heeft namelijk het reglement aangepast, waardoor je eerst een boete krijgt voor je gediskwalificeerd kan worden.

Er kwam heel wat discussie over het reglement rond de bidons nadat Michael Schär uit de Ronde van Vlaanderen werd gezet omdat hij een bidon had weggegooid in een verkeerde zone. Hieronder kan u er meer over lezen via de tweet van de UCI.