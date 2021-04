Van Avermaet geeft aan welke van de 3 toegevoegde koersen hem best ligt: "Langs één kant spijtig, snel klik gemaakt"

Ook Greg Van Avermaet mocht deze middag verwelkomd worden in Leuven voor de start van de Brabantse Pijl. Van Avermaet voegde deze koers toe aan zijn programma door het uitstel van Parijs-Roubaix en zo zijn er nog wel meer renners.

Zijn derde plaats in de Ronde geeft aan dat Van Avermaet nog altijd wel wat in zijn mars heeft. Wat niet automatisch betekent dat de olympische kampioen kopman nummer één is in de Brabantse Pijl. Bob Jungels wil zich bewijzen na een tegenvallende seizoensstart en Benoît Cosnefroy werd vorig jaar tweede.

"Ik denk dat we vooral met een sterke ploeg aan de start staan en er naar uitkijken om een mooie wedstrijd te rijden. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie wedstrijd van te maken. Het is inderdaad niet enkel met mijzelf dat we hier aan de start staan. We kunnen verschillende kaarten spelen, da's wel belangrijk."

ANDER TYPE WEDSTRIJD

Geen Parijs-Roubaix vorige zondag, wel de Brabantse Pijl op de woensdag. "Langs één kant is het spijtig dat ik hier aan de start moet staan", lacht Van Avermaet. "Ik heb wel heel snel de klik gemaakt om ook de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en misschien ook Luik-Bastenaken-Luik te rijden. Het is een ander type van wedstrijden, maar ik kan hier ook nog wel iets betekenen."

Is er één van die drie koersen die hij zelf vernoemt waar hij meer verwachtingen voor heeft? "Ik denk dat deze mij misschien wel het best moet liggen", zegt Van Avermaet over de Brabantse Pijl. "Het zijn korte hellingen. Als ze niet te lang zijn, is het in mijn voordeel."