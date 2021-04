Aderlating voor Trek-Segafredo met het oog op de Giro? Vincenzo Nibali gevallen op training

Komt de Ronde van Italië in gevaar voor Vincenzo Nibali? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar Trek-Segafredo liet deze middag weten dat de Italiaanse klassementsrenner is gevallen op training.

Daarbij zou zijn rechterpols geraakt, maar het is nog niet duidelijk hoe erg de schade is. Er zijn nu Radiografische controles aan de gang in het ziekenhuis van Lugano om de ernst van het probleem te onderzoeken.

‼️ NEWS - Unfortunately we have to inform that @vincenzonibali fell this morning during training and hit his right wrist. Radiographic checks are now in progress at Lugano hospital to understand the extent of the problem



More updates will come later pic.twitter.com/fmgNm1Fo97