Wat met outsiders als Teuns en Pidcock? Die eerste plant bezoek aan fanclub post-corona, die laatste hoopt snel te leren

In een moeilijk te voorspellen koers als de Brabantse Pijl hebben outsiders zeker ook hun kans. Teuns en Pidcock zijn renners die in die categorie gezet mogen worden. Voor Pidcock is het zijn debuut. Voor Teuns niet en die zou toch wel erg graag publiek er bij hebben.

Het is alleszins een koers over wegen die Dylan Teuns goed kent. "Ik kom voor training geregeld richting deze regio. Ik ben gemotiveerd." In normale omstandigheden zouden zijn fans hem zeker komen aanmoedigen. In Tielt-Winge, op zo'n 17 kilometer van Leuven, is er immers een fanclub van Teuns in Café Boerenhof.

Hoe jammer is het dan dat zijn supporters er niet bij kunnen zijn? "Dat is zeker spijtig. Hopelijk staan we hier volgend jaar terug met een vol plein", zei Teuns op het Ladeuzeplein in Leuven.

Hoe lang is het geleden dat hij er nog geweest is? "Dat zal wel een tijd geleden zijn. In Tielt-Winge zelf ben ik wel nog geweest, in het Boerenhof zelf is het al wel een tijd geleden. Sowieso gaan we na corona wel eens langs gaan."

Tom Pidcock is nog niet zozeer met de lange termijn bezig. Voor hem telt enkel het heden en dat is de editie van de Brabantse Pijl in 2021.

"Het is mijn eerste keer. Ik ben hier om te zien hoe het zal gaan en om te leren. Ik denk wel dat het een koers is die mij goed ligt. Ik ben goed in vorm. We gaan gewoon het plan volgen. En zien hoe het gaat in de finale", aldus Pidcock.

Met aan het einde een overwinning, als Pidcock snel genoeg leert? "Ja, misschien... We kunnen er op hopen."