Yves Lampaert moet nog even wachten om zijn grote droom met Parijs-Roubaix waar te maken: "Ik was goed genoeg om een uitslag te rijden"

De grote droom van Yves Lampaert is Parijs-Roubaix winnen, maar het zal al zeker nog enkele maanden duren voor onze landgenoot zijn droom kan waarmaken. Parijs-Roubaix werd door het coronavirus namelijk uitgesteld.

Iedereen Beroemd volgde Yves Lampaert enkele weken tot aan Parijs-Roubaix, maar nu Parijs-Roubaix is uitgesteld, valt ook de grote droom van onze landgenoot (voorlopig) in het water. Hij was er naar eigen zeggen wel klaar voor.

Yves Lampaert vertelde het in zijn laatste aflevering bij Iedereen Beroemd. "Ik was goed genoeg om wel een uitslag te rijden. Nu heb ik het niet en het doet wel pijn. Ik heb het gevoel dat ik jullie meer heb ontgoocheld dan dat ik mijzelf heb ontgoocheld", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step.