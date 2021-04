Amerikaan na zware val goede moed gewenst door... Fabio Jakobsen: "Bedankt man, zo goed dat je er weer bij bent"

De vierde rit in de Ronde van Turkije werd ontsierd door een zware val. Gelukkig was Fabio Jakobsen er niet bij betrokken. Dat wilde ritwinnaar Mark Cavendish meteen na de aankomst checken. De barrières in Kemer deden immers denken aan die in de Ronde van Polen van vorig jaar.

Zowel aan de rechterkant van de baan als aan de linkerkant werd er zwaar gevallen in de laatste rechte lijn. De Amerikaan Noah Granigan was één van de slachtoffers en was hard neergekomen. Wel mooi om zien: Jakobsen ging checken hoe het met hem gesteld was. Als één iemand iets weet van zware valpartijen, is hij het natuurlijk wel. Granigan deelde het moment op sociale media. "Toen ik de hand zag van iemand die vroeg of het oké was met mij, keek ik op en zag ik tot mijn verrassing Fabio Jakobsen." De beide renners gaven mekaar een vuistje: zo wenste Jakobsen hem goede moed. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NOAH GRANIGAN (@noahgranigan) Een gebaar dat Granigan zeker op prijs kon stellen. "Bedankt man", richt hij zich tot Jakobsen. "Zo goed dat je er weer bij bent in het peloton." Granigan werd naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn kaak gehecht moest worden. Wel werden er geen breuken vastgesteld.