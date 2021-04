Greg Van Avermaet blikt terug op de Brabantse Pijl: "Niet genoeg jus in de benen"

Gisteren was Tom Pidcock de sterkste in de Brabantse Pijl. Ook Greg Van Avermaet stond aan de start van de eendagswedstrijd, maar onze landgenoot moest uiteindelijk tevreden zijn met de twaalfde plaats.

Hij gaf zelf meer uitleg op Twitter over zijn prestatie in de Brabantse Pijl. "Niet genoeg jus in de benen tijdens de Brabantse pijl. Goed om Bob Jungels & Benoit Cosnefroy terug te zien in het peloton. Op naar de Amstel Gold Race!", aldus Van Avermaet.

Not enough juice in the legs during yesterday’s @DeBrabantsePijl. Good to see Bob & Benoit back in the bunch. On to @Amstelgoldrace now! #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/B0XfBSGv31