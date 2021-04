Movistar maakt selecties bekend voor Amstel Gold Race: Alejandro Valverde kopman bij de mannen, Annemiek van Vleuten bij de vrouwen

Movistar wil zowel bij de mannen als bij de vrouwen scoren in de Amstel Gold Race. Zo heeft de Spaanse wielerformatie sterke selecties bekendgemaakt voor de eendagswedstrijd. De kopmannen zijn Alejandro Valverde en Annemiek van Vleuten.

Bij de mannen kan Valverde nog rekenen op Garcia Cortina, Verona, Serrano, Arcas, Jacobs en Lluis Mas. Bij de vrouwen zitten Thomas, Aalerud, Patino, Eric en Martin in de selectie naast Annemiek van Vleuten.

