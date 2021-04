Opnieuw een knaller van een contractverlenging: Alaphilippe blijft nog meerdere jaren bij Deceuninck-Quick.Step

Die snedige versnelling van Julian Alaphilippe: ze houden er van bij Deceuninck-Quick.Step. De ploeg gaat dan ook al te graag langer in zee met de huidige wereldkampioen. Alaphilippe heeft een nieuw contract getekend tot het einde van 2024.

Ze zitten bij Deceuninck-Quick.Step niet bepaald stil. Recent werd nog een akkoord bereikt met Remco Evenepoel om voor maar liefst vijf jaar bij te tekenen. Ook met Alaphilippe bereikte de ploeg een overeenkomst voor een meerjarige contractverlenging.

"Ik wil Patrick Lefevere en de sponsors bedanken voor het vertrouwen dat ze mij gegeven hebben en nog altijd geven. Ik herinner mij de eerste koers bij de ploeg nog alsof het gisteren was. Ik heb meer over mezelf geleerd. Het is speciaal dat ik nu één van de meer ervaren renners in de ploeg ben. Ik kijk uit naar nog meer goede uitslagen met Deceuninck-Quick.Step dit seizoen en de volgende jaren", aldus Julian Alaphilippe.

NOG DRIE MOOIE JAREN

Ook langs de kant van Lefevere uiteraard enkel tevredenheid. "We wisten dat hij talent had en het maakt ons trots hem te zien groeien tot de status die hij nu heeft. Hij heeft zoveel bereikt. We hebben hem zien groeien als renner, maar ook als mens. Ik ben blij dat hij bij ons gaat blijven voor wat volgens ons nog drie mooie jaren zullen zijn."