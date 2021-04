Renner van Lotto Soudal komt buiten tijd aan in eerste etappe Ronde van Valencia door ziekte

Lotto Soudal heeft nog niet veel plezier beleefd aan de beginfase van de Ronde van Valencia. Jasper De Buyst gaf gisteren al op door problemen aan de rug en nu is ook Matthew Holmes uit de wedstrijd verdwenen.

De Engelse renner kwam in de eerste etappe buiten tijd aan, maar hij zou ziek zijn. Zo mist Caleb Ewan opnieuw een pion in zijn treintje voor de massasprints. John Degenkolb, de andere sprinter binnen de ploeg, eindigde in de eerste etappe op de tweede plaats.

🇪🇸 #VCV2021 @MatthewHolmes51 didn't start stage two today as he finished outside the time limit in yesterday's stage due to illness. Get better soon, Matthew!