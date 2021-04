Vincenzo Nibali succesvol geopereerd aan breuk rechterpols: nog onduidelijk of hij de Giro gaat halen

Pech voor Vincenzo Nibali. De Italiaanse renner van Trek-Segafredo kwam woensdag ten val op training en daarbij had hij zijn rechterpols gebroken. Het was meteen onduidelijk of hij fit zou geraken voor de Giro.

Vandaag kon Trek-Segafredo wel goed nieuws melden rond Vincenzo Nibali, want de klimmer werd succesvol geopereerd aan zijn rechterpols in het ziekenhuis van Lugano. Het is nog niet duidelijk wanneer Nibali opnieuw in een wedstrijd te zien zal zijn.

‼️ NEWS ‼️ @vincenzonibali underwent successful osteosynthesis surgery today to reduce the radius fracture of his right wrist. The surgery involved the application of a plate with screws and lasted about one hour.



A further update will be released later in the afternoon pic.twitter.com/353B6zv8b3