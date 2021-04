Begeleider Pidcock eerlijk na Brabantse Pijl: "Was dit de beste Wout van Aert? Ik denk het niet"

Tom Pidcock won woensdag de Brabantse Pijl voor Wout van Aert. Of die zege een referentie mag zijn, is maar zeer de vraag.

Pidcock had duidelijk zijn zinnen op de Brabantse Pijl gezet. "Als Tom dit voorjaar één wedstrijd kon winnen, dan moest het de Brabantse Pijl zijn”, zegt begeleider Kurt Bogaerts aan HLN. “Dat zat al heel lang in mijn hoofd. We spreken over een wedstrijd van 200 kilometer, met een parcours dat Tom heel goed ligt.”

Bogaerts had alvast een goed gevoel voor de sprint. "Pidcock is de traagste niet. Hij moest in de Brabantse Pijl beter zijn dan in de Vlaamse koersen. De Strade Bianche was ook een doel. Alles was nieuw toen, je weet niet waar je staat op dat niveau."

Toch blijft hij ook heel eerlijk over de zege. "Woensdag hebben we de betere Tom Pidcock gezien. De vraag is nog: was dit de beste Wout van Aert? Ik denk het niet. Tom, Wout en Mathieu van der Poel volgen een vergelijkbaar traject. Na het veldritseizoen hebben wij andere keuzes gemaakt. Die blijken nu te lonen."